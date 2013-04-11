全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，铁矿石价格攀升推高海岬型船运费

路透4月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，部分原因在于中国补充库存促使铁矿石价格上涨，帮助推高海岬型船舶运费。

波罗的海乾散货运价指数 攀升6点或0.7%，至865点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨7点或0.56%至1,257点。日均获利升71美元至4,583美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

铁矿石现货价格周四涨至每吨140美元上方，因中国钢铁生产商补充铁矿石库存，预计铁矿石需求在表现通常更加强劲的第二季将回暖。

波罗的海巴拿马型船运价指数 亦上涨，攀升15点或1.39%，至1,095点。日均获利上升116美元至8,756美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

船运经纪商Fearnleys在周报中称，本周中段两个半球的巴拿马型船均在合理水准，市场表现很均衡，大西洋盆地市场出现一些正面迹象，不过交易量稀疏，新业务数量有限。

灵便型船舶日均获利上涨35美元至7,747美元。超灵便型船舶日均获利涨7美元至9,422美元。(完)

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