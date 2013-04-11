全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，铁矿石价格攀升推高海岬型船运费

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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路透4月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，部分原因在于中国补充库存促使铁矿石价格上涨，帮助推高海岬型船舶运费。
波罗的海乾散货运价指数 攀升6点或0.7%，至865点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨7点或0.56%至1,257点。日均获利升71美元至4,583美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。
铁矿石现货价格周四涨至每吨140美元上方，因中国钢铁生产商补充铁矿石库存，预计铁矿石需求在表现通常更加强劲的第二季将回暖。
波罗的海巴拿马型船运价指数 亦上涨，攀升15点或1.39%，至1,095点。日均获利上升116美元至8,756美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
船运经纪商Fearnleys在周报中称，本周中段两个半球的巴拿马型船均在合理水准，市场表现很均衡，大西洋盆地市场出现一些正面迹象，不过交易量稀疏，新业务数量有限。
灵便型船舶日均获利上涨35美元至7,747美元。超灵便型船舶日均获利涨7美元至9,422美元。(完)
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 张涛)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业