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债券 | 2013年 4月 12日 星期五 07:02 BJT

《美国重要政经日程》--4月12日

路透4月12日 - (除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布3月生产者物价指数(PPI)

1230 - 商业部公布3月零售销售

1400 - 商务部公布2月企业库存

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 张荻)
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