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亚洲 | 2013年 4月 12日 星期五 07:01 BJT

美国股市：日本ADR引领大盘上扬，因日圆进一步下跌

路透纽约4月11日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨，因美元兑日圆升至四年高位，助推日本ADR走强。

日本出口商股跃升，其中丰田汽车 升4.1%至113.28美元。本田汽车 涨2.6%至39.97美元。佳能 走强3.4%，报每股37.48美元。

自从日本央行上周承诺向经济挹注1.4万亿(兆)美元抗击通缩后，美元兑日圆大幅走强。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升1.3%，表现超越上涨0.7%的美国ADR指数 。标普500股指 涨0.4%。

欧洲ADR指数 扬升0.7%，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 也收高0.6%。

拉美ADR指数 则下跌0.7%。(完)
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