《综述》美国零售商3月同店销售不及预估，但4月表现料将好转

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
会员制仓储式折扣连锁店Costco的同店销售增长4%，增幅低于分析师此前预期的5.2%。
折扣零售巨头TJX公布3月同店销售下降2%，降幅超过分析师预估的1%。但该公司表示，由于天气转暖业务出现改善，并且首席执行官Carol Meyrowitz称，4月“开局良好”。
美国国际购物中心协会(ICSC)首席分析师Michael Niemira及其他人士同样预计，4月零售商的状况将改善，因购物者释放一些潜在需求，且汽油价格下跌提升其可自由支配的支出能力。
ICSC预计4月同店销售增长2-3%，剔除药店的销售料增长3-4%。
咨询公司Retail Metrics的总裁Ken Perkins表示，一些消费者延迟拿到退税款也会有助于提振4月的零售销售。
标准普尔零售类指数 周四盘初下跌，但盘中最高上涨1.8%，触及逾一年高位，超过标普500指数 最高上涨0.6%的升势。零售类指数终场收高1.22%。
包括TJX 和Gap Inc 在内的美国13家最大零售商公布，3月同店销售总计增长1.5%，汤森路透访问的分析师预计增长1.8%。2012年3月，这些零售商的同店销售实现增长2.9%。
剔除药品连锁店Walgreen 及Rite Aid Corp 后，3月零售商同店销售增加1.9%，增幅低于华尔街预期的2.2%，以及上年同期的7.1%。(完) (编译 洪曦/王兴亚; 审校 程琳)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。