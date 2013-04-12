《综述》美国零售商3月同店销售不及预估，但4月表现料将好转

会员制仓储式折扣连锁店Costco的同店销售增长4%，增幅低于分析师此前预期的5.2%。

折扣零售巨头TJX公布3月同店销售下降2%，降幅超过分析师预估的1%。但该公司表示，由于天气转暖业务出现改善，并且首席执行官Carol Meyrowitz称，4月“开局良好”。

美国国际购物中心协会(ICSC)首席分析师Michael Niemira及其他人士同样预计，4月零售商的状况将改善，因购物者释放一些潜在需求，且汽油价格下跌提升其可自由支配的支出能力。

ICSC预计4月同店销售增长2-3%，剔除药店的销售料增长3-4%。

咨询公司Retail Metrics的总裁Ken Perkins表示，一些消费者延迟拿到退税款也会有助于提振4月的零售销售。

标准普尔零售类指数 周四盘初下跌，但盘中最高上涨1.8%，触及逾一年高位，超过标普500指数 最高上涨0.6%的升势。零售类指数终场收高1.22%。

包括TJX 和Gap Inc 在内的美国13家最大零售商公布，3月同店销售总计增长1.5%，汤森路透访问的分析师预计增长1.8%。2012年3月，这些零售商的同店销售实现增长2.9%。

剔除药品连锁店Walgreen 及Rite Aid Corp 后，3月零售商同店销售增加1.9%，增幅低于华尔街预期的2.2%，以及上年同期的7.1%。(完) (编译 洪曦/王兴亚; 审校 程琳)