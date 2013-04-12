《中国报摘》--中国证券报4月12日

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
* 头版头条:
--中国人社部副部长胡晓义表示，去年企业年金加权平均收益率达5.68%。截至去年底，建立企业年金的企业达5.47万家，参加职工1847万人，积累基金4,821亿元人民币，基金规模年均增长超过30%。
* 其他:
--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 发布公告，披露中央汇金有限公司增持股份情况，增持完毕后，汇金持股情况分别为工行35.46%，农行40.23%，中行67.73%。
--记者获悉，义乌金融改革专项方案已完成定稿，可能年中公布。消息人士称，义乌金改方案具有制度创新和突破。如引入境内外战略投资者，探索组建义乌国际贸易发展银行，专业从事贸易融资活动及相关金融产品创新。
--中国铁路总公司数据显示，今年1-3月份，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元，同比增加119.2亿元、增长28.0%。
--中国基金业协会最新数据显示，截止三月底，基金公司管理资产合计36,227.48亿元，较2月底减少887.75亿元,其中公募基金规模27,953.76亿元。
--国电电力 公告，一季度归属于上市公司股东的净利润14.22亿元，同比增长384.34%。并预计上半年的净利润同比可能增长50%以上。
--大唐发电 宣布，根据初步统计，一季度公司及子公司已累计完成发电量446.860亿千瓦时，同比减少约5.07%。
--环保部环境工程评估中心专家曹凤中表示，汽车尾气排放成为大中城市空气污染的重要来源，而当前车用燃油标准大大滞后于机动车排放标准，中国成品油标准的全面升级已经是势在必行。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。