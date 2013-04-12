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亚洲 | 2013年 4月 12日 星期五 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月12日

* 头版头条:

--中国人社部副部长胡晓义表示，去年企业年金加权平均收益率达5.68%。截至去年底，建立企业年金的企业达5.47万家，参加职工1847万人，积累基金4,821亿元人民币，基金规模年均增长超过30%。

* 其他:

--中国工商银行 、农业银行 、中国银行 发布公告，披露中央汇金有限公司增持股份情况，增持完毕后，汇金持股情况分别为工行35.46%，农行40.23%，中行67.73%。

--记者获悉，义乌金融改革专项方案已完成定稿，可能年中公布。消息人士称，义乌金改方案具有制度创新和突破。如引入境内外战略投资者，探索组建义乌国际贸易发展银行，专业从事贸易融资活动及相关金融产品创新。

--中国铁路总公司数据显示，今年1-3月份，全国铁路完成基本建设投资545.1亿元，同比增加119.2亿元、增长28.0%。

--中国基金业协会最新数据显示，截止三月底，基金公司管理资产合计36,227.48亿元，较2月底减少887.75亿元,其中公募基金规模27,953.76亿元。

--国电电力 公告，一季度归属于上市公司股东的净利润14.22亿元，同比增长384.34%。并预计上半年的净利润同比可能增长50%以上。

--大唐发电 宣布，根据初步统计，一季度公司及子公司已累计完成发电量446.860亿千瓦时，同比减少约5.07%。

--环保部环境工程评估中心专家曹凤中表示，汽车尾气排放成为大中城市空气污染的重要来源，而当前车用燃油标准大大滞后于机动车排放标准，中国成品油标准的全面升级已经是势在必行。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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