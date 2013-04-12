新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率为2.7268%--业内人士

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海4月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.7268%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.8497%，投标倍数为1.39倍。
该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债4月15日开始计息，4月15日至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。