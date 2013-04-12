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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 10:39 BJT

新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率为2.7268%--业内人士

路透上海4月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为2.7268%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.8497%，投标倍数为1.39倍。

该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债4月15日开始计息，4月15日至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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