《香港报摘》--其他报纸重要消息4月12日

*明报

--数码通 、和记电讯 及香港电讯 先后表明，一旦政府决定收回三分之一的3G频谱重拍，他们会加价。但通讯局通讯事务总监利敏贞表示，加价与否最终由市场主导，电讯商的说法未必成立。

--香港交易所 披露易显示，香港电讯 主席李泽楷透过渣打配售，约套现12.8亿港元，而配股价每股介乎7.66至7.82港元。今次是电盈 自2011年分拆香港电讯后，李泽楷首次批售手上股份。

--金沙中国 行政总裁爱德华·卓思表示，就算最近爆发甲型流感H7N9病毒，甚至内地不时传出反贪腐及官员送礼，都无碍博彩业的发展。他预计博彩业全年会保持双位数字增长。

*星岛日报

--据差饷物业估价署预测，今年新楼落成量约13,500伙，较去年大增33%，创出自2006年后7年以来新高，中小型单位更成为供应重镇，料占今年整体落成量达九成。

--继中银香港 后，恒生 亦推定息按揭，并以低息作招徕，1至3年期的定按息率均低于P按(最优惠利率按揭)的2.4厘，仅介乎1.8厘至2.3厘，暂为全港最低。

--汇控 宣布，将出售旗下澳门一般保险业务予昆士兰保险集团(QBE)，该业务净资产值约697亿港元。

--据悉，地产代理今天与地监局的常会中，议题包括参与一手盘代理委托等安排，新条例中亦阐明未来价单，加入要胪列卖方代理名称外，更首度引入“买方代理”。

*苹果日报

--消息透露，受到息差收窄及按揭保险计画(MIP)取用贷款减少等因素影响，按揭证券公司去年度盈利按年下跌达一成，降至逾11亿港元。

*东方日报

--据消息人士透露，最近证监会为打击造市活动，要求券商就多只细价股异动提交详细买卖纪录资料，例如买卖相关股份客户身份等，藉此查证是否有涉及市场失当行为。

--工行 、农行 及中行 公布，汇金已完成对三大行增持计划，期间汇金共增持2.11亿股工行、2.31亿股农行及2.39亿股中行，共计资金达21.87亿元人民币，持股量分别升至35.46%、40.23%和67.73%。

--花旗报告引述六福集团 管理层透露，3月份中港同店销售增长持续首两个月的势头，惟金价下跌令毛利率受压，该行预料六福至3月底止全年纯利按年下跌15%。

--消息透露，银河证券及中石化炼化工程已通过港交所 上市聆讯，最快于本月22日展开上市推介。

*文汇报

--希慎 副主席兼行政总裁刘少全表示，今年首两个月，旗下整体商场本地客销售增长50%至60%，预料今年零售市道增长将不俗。

*大公报

--据悉，目前有超过10只新股正排除来港上市，其中以金融类居多。如上市事宜最终落实，预计募集资金将超过500亿港元，集资额或较今年首季大增逾6倍。

--手表零售商—时计宝 执行董事劳永生表示，未来将重点发展内地二、三、四线城市，并计画在2013财年下半年增加54个天王表零售点，及于2014财年和2015财年分别净增不少于200个销售点。(完)