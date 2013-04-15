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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 09:32 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债发行：
 
 中国五矿集团20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和兴业银行主承
 安阳钢铁集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
 沙钢集团淮钢特钢4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承
 伊泰B 25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
 天津渤海国资经营管理公司50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承    
 太阳纸业 8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承    
 日照港集团12亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+），浦发银行主承    
 百联集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA），工商银行主承        
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 二、新债上市：
    
 国家开发银行60亿元一年期固息金融债130218，票面利率3.15%
 农业发展银行204.1亿元五年期固息金融债130406，票面利率3.82%     
 中国医药集团总公司10亿元九个月期超短融011355001，票面利率3.75%    
 国泰君安证券25亿元三个月期短融071302004，票面利率3.70%
 银河证券35亿元三个月期短融071314001，票面利率3.58%
 河北新合作控股集团3亿元一年期短融041366007，票面利率4.48%
 通鼎光电 3亿元一年期短融041351016，票面利率4.89%
 淮南矿业集团25亿元一年期短融041366006，票面利率4.00%
 吉利控股集团5亿元一年期短融041371004，票面利率4.28%    
 中成集团4亿元一年期短融041353026，票面利率4.99%
 闽东电力 2.5亿元一年期短融041364014，票面利率5.40%
 新疆天业集团4亿元一年期短融041355014，票面利率4.28%
 华海药业 3亿元一年期短融041351018，票面利率4.89%
 安徽海螺集团15亿元一年期短融041352013,票面利率4.02%
 浙江开元集团2.5亿元一年期短融041363006，票面利率4.89%
 东北特钢集团8亿元五年期中票1382158，票面利率5.63%
 鞍山钢铁集团50亿元三年期中票1382159，票面利率4.43%
 北京城市排水13亿元五年期中票1382160，票面利率4.93%
 重庆水利投资集团10亿元五年期中票1382161,票面利率5.08%
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 三、缴款： 
    
 中国财政部300亿元一年期固息国债130007，票面利率2.62%
 福建投资开发集团15亿元八年期投资人选择权（5+3）固息债1380151，票面利率5.30%
 安徽南翔贸易集团3亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1380155，票面利率6.95%    
 中电投集团40亿元六个月期超短融 
 中电投集团38亿元一年期短融 
 陕天然气 5亿元一年期短融
 湖北洋丰股份3.8亿元一年期短融
 山西经贸集团4亿元一年期短融
 连云港港口集团10亿元一年期短融
 申银万国证券25亿元三个月期短融
 广东省航运集团7亿元五年期中票
 郑州中小企业1.9亿元三年期集优票据    
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 四、还本付息：
  
 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融041261015到期兑付，票面利率6.11% 
 中国长江三峡集团100亿元一年期短融1281001到期兑付，票面利率4.07% 
 国投中鲁 2亿元一年期短融041269006到期兑付，票面利率5.45%
 中化股份30亿元一年期短融041273002到期兑付，票面利率4.46%
 中国中冶  40亿元九个月期超短融011224001到期兑付，票面利率3.38%
 江苏沙钢集团10亿元三年期浮息（一年定存基准）中票1082070到期兑付，基本利差1.65%
 广东粤电集团18亿元三年期中票1082071到期兑付，票面利率3.87%    
 国开行30亿元10年期发行人选择权（5+5）浮息（三个月SHIBOR基准）金融债090213付息，基本利差1.00%
 郑州煤炭工业集团10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债098053付息，票面利率5.30%
 上海城市建设投资开发总公司50亿元五年期中票0982045付息，票面利率3.50%
 广汽集团  33亿元五年期中票0982047付息，票面利率3.58%
 农业发展银行150亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债110402付息，基本利差-0.10%
 农发行250亿元五年期固息债120406付息，票面利率3.89%
 长沙经济技术开发集团12亿元10年期固息债1280104付息，票面利率8.45%
 昆明城建投资公司22亿元六年期固息债1280105付息，票面利率7.60%
 中化股份30亿元五年期中票1282101付息，票面利率4.92%
 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1282102付息，票面利率6.06%
 杭州城建投资集团22亿元六年期固息债098054付息，票面利率5.35%
 浙江交通投资集团15亿元五年期中票0982048付息，票面利率4.55%
 国开行150亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债110223付息，基本利差0.75%
 农发行250亿元五年期固息债110407付息，票面利率4.04%
 天津津能投资公司10亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债1180081付息，票面利率6.20%
 重庆粮食集团5亿元三年期浮息（一年定存基准）中票1182117付息，基本利差2.63%
 中国化工集团20亿元五年期中票1182118付息，票面利率5.31%
 财政部240亿元30年期固息国债090025付息，票面利率4.18%
 国开行200亿元七年期固息债090202付息，票面利率3.50%
 河南投资集团15亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098055付息，票面利率4.85%
 潍坊投资公司7亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098056付息，票面利率5.88%
 财政部280亿元20年期固息国债100009付息，票面利率3.96%
 农发行179.30亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债100412付息，基本利差0.40%
 新希望集团10亿元五年期投资人选择权（3+2）中票1082072付息，票面利率4.59%
 财政部231.98亿元三年期储蓄国债111702付息，票面利率5.43%
 财政部148.79亿元五年期储蓄国债111703付息，票面利率6.00%    
 汉江水利水电公司6亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1180083付息，票面利率5.65%
 成都中小企业4.2亿元六年期发行人选择权（3+3）集合债券1180084付息，票面利率6.78%
 寿光晨鸣控股公司7亿元八年期投资人选择权（5+3）固息债1180085付息，票面利率6.13%
 上海申江两岸开发集团15亿元五年期固息债1180086付息，票面利率5.65%
 上海华虹集团8亿元五年期中票1182119付息，票面利率5.77%
 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182120付息，票面利率4.94%
 广西交通投资集团20亿元七年期投资人选择权（5+2）中票1182121付息，票面利率5.77%    
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
 --中国国务院总理李克强日前表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看
是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上
要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。 
    
 --国家能源局近日发布数据显示，3月份全社会用电量4,241亿千瓦时，同比增长2.0%;1-3月，全国全社会用
电量累计12,139亿千瓦时，同比增长4.3%。
        
 国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会，发布
             3月固定资产投资(不含农户)                      (1-2月为21.2%)
                社会消费品零售总额                          (1-2月为12.3%)
                工业增加值                                  (1-2月为9.9%)
                房地产投资和销售情况月度报告          
 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告
 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值                           (3月为51.7)
 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                (1-2月为17.2%)
 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                                          
 
 (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 边竞)
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