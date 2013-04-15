《中国债券市场每日交易备忘》--4月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国五矿集团20亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和兴业银行主承 安阳钢铁集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 沙钢集团淮钢特钢4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承 伊泰B 25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 天津渤海国资经营管理公司50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 太阳纸业 8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 日照港集团12亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+），浦发银行主承 百联集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA），工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行60亿元一年期固息金融债130218，票面利率3.15% 农业发展银行204.1亿元五年期固息金融债130406，票面利率3.82% 中国医药集团总公司10亿元九个月期超短融011355001，票面利率3.75% 国泰君安证券25亿元三个月期短融071302004，票面利率3.70% 银河证券35亿元三个月期短融071314001，票面利率3.58% 河北新合作控股集团3亿元一年期短融041366007，票面利率4.48% 通鼎光电 3亿元一年期短融041351016，票面利率4.89% 淮南矿业集团25亿元一年期短融041366006，票面利率4.00% 吉利控股集团5亿元一年期短融041371004，票面利率4.28% 中成集团4亿元一年期短融041353026，票面利率4.99% 闽东电力 2.5亿元一年期短融041364014，票面利率5.40% 新疆天业集团4亿元一年期短融041355014，票面利率4.28% 华海药业 3亿元一年期短融041351018，票面利率4.89% 安徽海螺集团15亿元一年期短融041352013,票面利率4.02% 浙江开元集团2.5亿元一年期短融041363006，票面利率4.89% 东北特钢集团8亿元五年期中票1382158，票面利率5.63% 鞍山钢铁集团50亿元三年期中票1382159，票面利率4.43% 北京城市排水13亿元五年期中票1382160，票面利率4.93% 重庆水利投资集团10亿元五年期中票1382161,票面利率5.08% ============================================================================ 三、缴款： 中国财政部300亿元一年期固息国债130007，票面利率2.62% 福建投资开发集团15亿元八年期投资人选择权（5+3）固息债1380151，票面利率5.30% 安徽南翔贸易集团3亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1380155，票面利率6.95% 中电投集团40亿元六个月期超短融 中电投集团38亿元一年期短融 陕天然气 5亿元一年期短融 湖北洋丰股份3.8亿元一年期短融 山西经贸集团4亿元一年期短融 连云港港口集团10亿元一年期短融 申银万国证券25亿元三个月期短融 广东省航运集团7亿元五年期中票 郑州中小企业1.9亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 浙江省手工业合作社联合社3亿元一年期短融041261015到期兑付，票面利率6.11% 中国长江三峡集团100亿元一年期短融1281001到期兑付，票面利率4.07% 国投中鲁 2亿元一年期短融041269006到期兑付，票面利率5.45% 中化股份30亿元一年期短融041273002到期兑付，票面利率4.46% 中国中冶 40亿元九个月期超短融011224001到期兑付，票面利率3.38% 江苏沙钢集团10亿元三年期浮息（一年定存基准）中票1082070到期兑付，基本利差1.65% 广东粤电集团18亿元三年期中票1082071到期兑付，票面利率3.87% 国开行30亿元10年期发行人选择权（5+5）浮息（三个月SHIBOR基准）金融债090213付息，基本利差1.00% 郑州煤炭工业集团10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债098053付息，票面利率5.30% 上海城市建设投资开发总公司50亿元五年期中票0982045付息，票面利率3.50% 广汽集团 33亿元五年期中票0982047付息，票面利率3.58% 农业发展银行150亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债110402付息，基本利差-0.10% 农发行250亿元五年期固息债120406付息，票面利率3.89% 长沙经济技术开发集团12亿元10年期固息债1280104付息，票面利率8.45% 昆明城建投资公司22亿元六年期固息债1280105付息，票面利率7.60% 中化股份30亿元五年期中票1282101付息，票面利率4.92% 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票1282102付息，票面利率6.06% 杭州城建投资集团22亿元六年期固息债098054付息，票面利率5.35% 浙江交通投资集团15亿元五年期中票0982048付息，票面利率4.55% 国开行150亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债110223付息，基本利差0.75% 农发行250亿元五年期固息债110407付息，票面利率4.04% 天津津能投资公司10亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债1180081付息，票面利率6.20% 重庆粮食集团5亿元三年期浮息（一年定存基准）中票1182117付息，基本利差2.63% 中国化工集团20亿元五年期中票1182118付息，票面利率5.31% 财政部240亿元30年期固息国债090025付息，票面利率4.18% 国开行200亿元七年期固息债090202付息，票面利率3.50% 河南投资集团15亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098055付息，票面利率4.85% 潍坊投资公司7亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债098056付息，票面利率5.88% 财政部280亿元20年期固息国债100009付息，票面利率3.96% 农发行179.30亿元七年期浮息（一年定存基准）金融债100412付息，基本利差0.40% 新希望集团10亿元五年期投资人选择权（3+2）中票1082072付息，票面利率4.59% 财政部231.98亿元三年期储蓄国债111702付息，票面利率5.43% 财政部148.79亿元五年期储蓄国债111703付息，票面利率6.00% 汉江水利水电公司6亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1180083付息，票面利率5.65% 成都中小企业4.2亿元六年期发行人选择权（3+3）集合债券1180084付息，票面利率6.78% 寿光晨鸣控股公司7亿元八年期投资人选择权（5+3）固息债1180085付息，票面利率6.13% 上海申江两岸开发集团15亿元五年期固息债1180086付息，票面利率5.65% 上海华虹集团8亿元五年期中票1182119付息，票面利率5.77% 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182120付息，票面利率4.94% 广西交通投资集团20亿元七年期投资人选择权（5+2）中票1182121付息，票面利率5.77% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强日前表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看 是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上 要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。 --国家能源局近日发布数据显示，3月份全社会用电量4,241亿千瓦时，同比增长2.0%;1-3月，全国全社会用 电量累计12,139亿千瓦时，同比增长4.3%。 国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会，发布 3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%) 社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%) 工业增加值 (1-2月为9.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 边竞)