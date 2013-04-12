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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 09:25 BJT

芝加哥期市：小麦期货连涨两日，寒冷天气或影响美国作物收成

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 702.50 4.75 +0.68% 867.83 45

CBOT玉米 652.75 1.50 +0.23% 763.67 39

CBOT大豆 1402.25 0.25 +0.02% 1577.28 49

CBOT稻米 $15.76 -$0.01 -0.03% $15.49 67

美国原油 $93.26 -$0.25 -0.27% $89.09 42

汇率

欧元/美元 $1.311 $0.082

美元/澳元 1.054 -0.001

附注：均为即期合约。小麦、玉米。大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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