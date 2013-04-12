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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 11:14 BJT

新债招标：中国进出口行三年浮息债利差-20bp，七年固息利率4.02%

路透上海4月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期浮息债(三个月Shibor基准)，中标利差为-20基点(bp)，接近此前-22bp的市场预测均值。

该行同时招标的七年期固息债中标利率为4.02%，此前市场预测均值为4.01%。业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.34倍和1.19倍。

今日招标两期债为进出口行今年第六期和第七期金融债，具体条款如下：

第六期 第七期 ---------------------------------------------------- 招标金额 150亿元 200亿元 期限/计息方式 三年浮息 七年固息

(三个月shibor基准) 缴款日/起息日 4月19日 4月24日 发行期 4月12日-4月19日 4月12日-4月24日 上市日 4月25日 4月28日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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