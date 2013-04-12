新债招标：中国进出口行三年浮息债利差-20bp，七年固息利率4.02%

路透上海4月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期浮息债(三个月Shibor基准)，中标利差为-20基点(bp)，接近此前-22bp的市场预测均值。

该行同时招标的七年期固息债中标利率为4.02%，此前市场预测均值为4.01%。业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.34倍和1.19倍。