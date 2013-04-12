新债招标：中国进出口行三年浮息债利差-20bp，七年固息利率4.02%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海4月12日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期浮息债(三个月Shibor基准)，中标利差为-20基点(bp)，接近此前-22bp的市场预测均值。
该行同时招标的七年期固息债中标利率为4.02%，此前市场预测均值为4.01%。业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为1.34倍和1.19倍。
今日招标两期债为进出口行今年第六期和第七期金融债，具体条款如下：
第六期 第七期 ---------------------------------------------------- 招标金额 150亿元 200亿元 期限/计息方式 三年浮息 七年固息
(三个月shibor基准) 缴款日/起息日 4月19日 4月24日 发行期 4月12日-4月19日 4月12日-4月24日 上市日 4月25日 4月28日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。