港报财经评论：恒指反弹至22,300散水？--经济日报4月12日

恒指反弹至22,300散水？ /林瑞芬

只闻嘈交声，不闻导弹影之下，港股续进行弱势反弹浪。恒指升66点至22,101点，大市成交额579.66亿港元。恒指昨高见22,251后午市掉头回软，如今日下挫，接近预测。要作此预测不难，主要建基于趋势推论。恒指2月以来一浪低于一浪走势成惯性，每程反弹之后，若无催化拐点呈现，向下逐级考验低点乃惯性走势。当然，建基于趋势推论，要留意的是趋势不会永远发展下去，总有一日惯性下跌浪扭转，到接近扭转，催化新的走向，要结集宏观因素细心推测。就近周反覆推论而言，扭转时机仍未到。上周五大跌有恐慌意味，虽认为禽流感事件或已消化，但南北韩局势仍紧张，以至A股反覆低迷，均是仍然拖着港股后腿之近忧。看完首季中国内地货币数据，大概已了解人行暂处被动，一方面应对地方换届提供资金建设，但另一方面又要防洪进行正回购，以规避海外洪水急速涌入。货币政策讯号未明，难催化A股走势改善。

另一方面，新华社近周频发文探讨IPO问题，视为开闸前的准备，最早或于本季末重启IPO，对A股来讲，构成乌云。不过，仍然强调，A股大弹不起，也不跌不落，极其量是窄幅上落，最新农业银行 又披露汇金对该股有所增持。从最新公布的社会融资规模额仍有所增加，企业债券融资增量加速，银行表外融资拓展似乎仍未受约束，内银股盈利暂未受挫，内银股对A股来讲暂仍发挥支柱作用。上证指数昨收2,219，跌6点。A股一日未反弹，港股就难动起来。本周以来的回升，恐怕只是一次超卖之技术性反弹，后市回筑小双底固然属理想发展。相反，如失守上周底21,612，强调50周线近21,000为中期关键位，自今年2月开展的中期调整浪底最好着陆之前。按目前大形势发展，对此仍抱有一线冀望。又如果南北韩之局势戏剧性纾解，不排除上周低位21,612就此筑底的话，在人行持续进行正回购，炒股不够盘川上路，上路得来恐怕都艰辛吃力，要不吃力，至少见到恒指配合700亿至800亿港元冲破一浪低于一浪，上抵至企稳22,300楼上。

回说顺势推测之技巧，近月如有投资者上了车，强势一路攀升的舜宇光学 及瑞声科技 就固然笑逐颜开，但此际摩根士丹利发表报告泼冷水，将评级下降，要留意升势会否就此扭转，短线转趋审慎。统计自去年12月始瑞声累涨58%，舜宇光学更夸张，升近一倍，大摩提点都不宜当耳边风。 热钱涌入，收水加快 /余少文

中国人民银行公布2月和3月经济数据，由于3月新增贷款逾1万亿元人民币，全年可能超过9万亿元人民币，再加上首两个月外汇占款急增，或反映热钱涌入中国内地套息，担心中国会加快收紧流动性的步伐。中国内地股市先升后跌，累及一度重越10,800点的国企指数先高后低，全日只升14点，收10,708点，成交额131亿港元，只有54%主板H股随大市上升；红筹指数跌2点，报4,335点，成交额49亿港元。惟国企昨日沽空数目降至近两个半月以来最少的87只，沽空额占国指比重也降至4月截至昨日止最少的13.4%，希望是沽压减退。尽管国指走高，过去曾引述著名投资者奥尼尔所指，大市持续下跌后出现反弹是正常现象，关键在于反弹后第4日开始至第10日内，有否急升并获大成交支持，情况如去年9月见底走势。只是股市一向是五穷、六绝、七翻身现象，目前距离五穷月只有3周，不排除大户推高大市后才踏入五穷月，但亦令人尴尬地难以抉择是否入市！尤其人行披露的2月和3月数据，令人担心中国会调整货币政策。

央行迟了一个月才披露2月金融数据细项，前日公布2月金融机构外汇占款高达2,954亿元人民币，虽低于1月的历史高位6,837亿元人民币，惟已高于去年各月份及市场预期。尽管有分析员指外汇占款放缓中，但以人行外汇资产计算，1月外汇资产增加3,515亿元人民币，2月增加3,038亿元人民币，变化相对金融机构外汇占款稳定，认为热钱涌入中国内地并没有放缓。估计是美、日放水，以及人民币持续上升等因素，吸引资金流入中国内地套息和赚取人民币升值，除非中国作出管制，否则热钱会源源不绝流入中国内地。由于中国内地高息加上人民币升值憧憬，资金不用流入股市已有利可图，或是A股表现未能跟上外汇占款上升的原因。

而昨早公布的3月数据则透露，社会融资规模2.54万亿元人民币，其中新增贷款1.06万亿元人民币，高于市场预期的8,400亿至9,000亿元人民币，尽管每年3月、6月和9月是银行冲信贷月份，但数字仍高于预期，不排除是基建等政府支持的项目上马所带动。而首季新贷在过去两年占全年新增贷款约30%，又以3、3、2、2的季度比例放贷，以此推算，今年新增贷款会超过9.1万亿元人民币。由于热钱流入以及新贷高于预期，3月底的M2和M1同比增长分别为15.7%和11.9%，尽管3月涉及季节性因素而一向偏高，但高于市场预期的14.6%和9.4%，或反映3月外汇占款同样维持高水平。加上中国明确把今年M2增长目标定为13%左右，即是说今年余下三个季度的贷款供应量将放慢，对A股造成的影响有待观望。