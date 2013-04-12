《新兴市场重要经济事件预告》--4月12日-4月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月12日(五)
都柏林--欧盟财长非正式会议(至4月13日)。
4月13日(六)
都柏林--欧盟财长非正式会议(最后一日)。
4月15日(一)
暂无重要经济事件。
4月16日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至4月17日)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
4月17日(三)
北京--欧洲央行执委普雷特发表主题为“货币当局解决金融危机之道”的演讲(0600GMT)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最后一日)。
曼谷--泰国央行公布4月3日会议记录。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布关于国际金融系统风险的年度报告。
华盛顿--以色列央行总裁Stanley Fischer在约翰霍普金斯大学“形式与本质：评估G20危机后政策改革”论坛上发表讲话(1430 GMT)。
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于外汇汇率安排的小组讨论(1800 GMT)。
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在IMF的“重新审视宏观政策II：早期举措和初步教程”会议上，主持关于资本账户管理的讨论(2000 GMT)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所接待俄罗斯副财长Sergei Storchak和俄罗斯G20官员Ksenia Yudaeva，Yudaeva将谈论今年俄罗斯担任G20主席国的问题。
4月18日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。
4月19日(五)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 张若琪 审校 王兴亚)