欧元区金融：葡萄牙和爱尔兰偿还贷款有望获得七年展期--欧元集团主席

路透爱尔兰科克4月11日 - 一位高层官员周四表示，欧元区财长周五可能达成一致，将爱尔兰和葡萄牙偿还欧盟贷款的期限延长七年，以帮助两国重返金融市场。

爱尔兰和葡萄牙分别于2010年和2011年因无法从市场取得负担得起的融资，而从欧洲当局获得了紧急贷款，在两国寻求摆脱金援之际，对这些贷款展期可使得他们减少负担。

“考虑对爱尔兰和葡萄牙贷款期限进行展期，这个目的非常积极，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆在一次新闻发布会上表示。

葡萄牙政府称目前的偿还计划是“不可能实现的”，并表示由于实施了严格的撙节举措，该国应获得展期。

迪塞尔布洛姆表示欧洲央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)提议展期七年，该提议正在讨论中。这印证了路透周二的相关报导。