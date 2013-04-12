台湾债市动态：五年券殖利率盘初小跌，连弹三日后进行技术性修正

路透台北4月12日 - 台湾五年券102/2殖利率周五盘初小幅下跌，对前三日的弹升走势进行技术性修正。五年增额券完成交割后，于昨日下午首度公布的筹码集中度不算分散，且投资盘仍积极追逐存续期在五年以内的短券，此或将有利短端的表现。盘中殖利率料将随股市浮沉，区间看在0.97-0.99%。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 国际债市偏多，对台债形成支撑。不过市场对投资盘看待长券利率的态度仍有疑虑，将令中短券殖利率呈现区间整理的胶着走势。

* 公债RP利率维持在低档，且近期无立即升息风险，在资金相当宽裕环境下，有利于养券。

* 等待今日下午台电公司债的标售结果，只要得标利率不要因为核能电厂停建风险而飘得太高，不致对多方信心造成打击。

以下为最新相关报导链接：

* 美国劳工部周四公布，上周经季节调整后初请失业金人数减少4.2万人至34.6万人。之前一周的增长被抵消，当时的增长似乎与数据的季节性调整存在难度有关。

* 新加坡周五维持货币政策不变，符合市场预期。新加坡并表示，将维持坡元“温和逐步”升值，并预计今年经济成长将逐步升温。

* 寒冷天气以及围绕就业市场的担忧徘徊不去，打击了美国消费者的购物热情与部分零售商家的3月销量。不过一部分高管和分析师认为4月将小幅改善。

* 美国公债价格周四上涨，因收益率连升三日吸引投资人在二级市场及130亿美元30年期公债标售中买入，这是本周660亿美元较长期公债标售的最后一笔。

* 中国人民广播电台周四报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.97%-0.99%。