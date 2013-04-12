更新版 1-离岸人民币：台湾银行业3月底人民币存款483亿元，环比增23.8%

(新增跨境贸易等数据及表格)
路透台北4月12日 - 台湾央行周五表示，至今年3月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达185.04亿元，国际金融业务分行(OBU)人民币存款297.95亿元。路透据此计算，银行业累计人民币存款达482.99亿元，较上月成长约23.8%。
据台湾央行公布的数据计算，台湾至3月底跨境贸易结算使用人民币总额为92.51亿元，较上月成长约25.2%；汇款总额为245.41亿元，较上月成长约41.8%；贴现及放款余额为66.77亿元，较上月成长约0.8%。
台湾自今年2月6日开放DBU承作人民币业务，至今约两个月时间。多家投资银行预估，台湾至今年底为止，人民币存款可望达到1,000-1,500亿元。
以下为台湾央行提供的台湾人民币相关业务数据：(单位：亿元人民币)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现及放款余额 汇款总额 跨境贸易结算总额
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 92.51
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 73.87
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
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以下为台湾央行此前公布的OBU人民币相关数据：(单位：亿元人民币)
时 间 存款量 总资产 授信余额 跨境结算
2013年
1月 268.70 466.42 114.50 75.86
2012年
12月 240.38 575.49 123.83 70.82
11月 214.92 533.64 96.75 75.60
10月 193.04 472.21 85.88 52.72
9月 179.75 439.27 77.83 51.58
8月 175.42 397.70 69.75 38.28
7月 160.96 363.72 59.54
6月 158.62 324.06 52.53
5月 150.01 290.78 33.39
4月 129.54 267.20 22.44
3月 114.73 206.74 15.34
2月 93.04 147.45 11.90
1月 65.98
注：授信余额包括放款、保证及进出口押汇；跨境结算包括货品贸易、服务贸易及其他类。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)