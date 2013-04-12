路透调查：分析师大幅下调欧元区经济增长预估

路透伦敦4月11日 - 周四的一份路透调查显示，分析师大幅下调对今年欧元区经济增长率的预估，目前预估为萎缩0.4%，三个月前的预估为萎缩0.1%。

对逾60位分析师的调查显示，已经处在纪录高位的欧元区失业率在进一步上升，有可能在今年底和明年初触顶。

上周接受调查的分析师多数预期，欧元区本季将勉强避开衰退--尽管很悬--而明年的经济平均增长率将只会略高于零。

但是，根据经济料萎缩0.4%的分析师预估中值，欧元区经济今年全年很可能为萎缩。那与美国经济今年料增长2.0%形成鲜明对照。

更糟的是，欧元区经济现有的增长势头是受到德国的支撑，德国经济预计将温和增长。而其它大型区内经济体--法国和意大利的经济却在明显下滑。

回答追加问题的25位分析师中有19位表示，他们预期欧洲央行将宣布更多措施应对经济下行。

“增长乏力和失业率创纪录高位，外加减支力度加大和二线国家银行去杠杆化导致的信贷紧缩，都对欧元区未来构成实质风险，”伦敦G+ Economics的首席经济分析师Lena Komileva说。

调查显示，欧元区失业率将在今年底触及12.4%，2月调查预估为12%。

关于欧洲央行接下来应该采取什么措施，最受欢迎的建议是拿出提振中小企业贷款的计划，以及对银行提供新一轮三年期低息贷款。

**德国是核心支撑**

37位分析师中只有四位预期，欧元区衰退的局面将贯穿整个第二季，鉴于企业调查显示最近情况几乎没有改善迹象，这样的预期结果有些出人意料。

但这一预期的前提是主权债危机没有扩大，这场危机已经让五个欧元区成员国失去融资能力。

欧元区或能摆脱衰退的事实纯粹是出于对德国经济相对强韧的反映，而不是整个欧元区正在恢复繁荣。

整年而言，德国经济预计将实现0.6%的温和增幅，因为民间消费保持谨慎，进口多于出口。

“第一季经济受到天气因素拖累，形势有点不稳，但是收入状况和全球经济复苏，应能扶助德国经济成长，”Dekabank的分析师Andreas Scheuerle说。

调查显示，基于薪资上涨和失业率降低将推动民间消费，德国经济增长明年将提速，增幅料达1.7%。

分析师对德国经济今明两年的增幅预估与1月调查结果持平。

法国的情况则迥异，调查显示，法国将达不到政府近期下调后的经济增长预估，在政府放弃最初制定的2013年目标后，减赤目标再次有实现不了的风险。

欧元区第三大经济体意大利已然在衰退，衰退程度很可能比之前预期更深，该国债务规模将创下新高。

对逾20位分析师的调查显示，意大利经济今年料萎缩1.5%，2012年为萎缩2.4%。

意大利今年的公共债务规模预计将升至相当于GDP的129.8%，去年创下127%的纪录高位。

“前景一片黯淡。不管是今年还是明年，我们预计意大利经济都不会实现任何增长，无政府状态根本无法带来帮助，”花旗集团的欧元区经济分析师Giada Giani说。(完)