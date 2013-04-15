中国数据：一季度GDP同比增长7.7%，投资增长20.9%--国家统计局

韩国金融市场：韩元早盘受抑于朝鲜紧张局势升级，韩股则反弹
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局周一公布，中国一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。
统计局并公布，3月规模以上工业增加值同比增长8.9%，社会消费品零售总额同比增长12.6%，路透调查预估中值原本分别为10.0%和12.5%。整个一季度来看，工业和零售销售分别增长9.5%和12.4%。
今年1-3月固定资产投资同比增长20.9%，路透预估中值原本为21.3%。
以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
一季度国内生产总值(GDP) 7.7 8.0 7.5~8.1 7.9 8.1
3月数据:
固定资产投资(不含农户)(1-3月) 20.9 21.3 20.2~22.8 21.2 20.9
工业增加值 8.9 10.0 9.5~10.8 9.9 11.9
社会消费品零售总额 12.6 12.5 12.0~14.0 12.3 15.2
--注：投资、工业和消费前值均为1-2月数据，GDP前值为2012年四季度数据。
统计局已于上周公布3月通胀数据,其中3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.9%；其中食品价格同比上涨2.7%，远低于2月的同比涨幅6%，是拉动当月CPI回落的主要力量。 (完)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选. (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月12日 - 韩元周三早盘摇摆不定，因围绕朝鲜(北韩)局势的担忧不断加剧抵消了美元走软的影响，但外资投资者似乎未受影响，还在买入韩股。
路透台北4月12日 - 台币兑美元周三早盘交投偏淡，游走平盘至小升。汇银人士表示，韩元先走贬后回到平盘附近，因北亚区域紧张情势略有升高，资金进场相对避险的货币如美元、日圆，并观望美国财政部的汇率报告结果。
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