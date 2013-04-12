更新版 1-新债招标：中国进出口行两期债基本符合预期，倍数偏低本周新债疲势收关

* 财政部九个月贴现国债加权收益率2.7268%，明显高于二级

* 进出口行两期债基本符合预期，但倍数较低

* 本周利率债密集发行，拖累疲势收关 (新增评论和更多内容)

路透上海4月12日 - 中国进出口行和财政部周五上午共招标发行了三期债，其中两期口行债结果基本符合预期，九个月期贴现国债加权收益率则远高于二级。因本周利率债发行空前密集，上述三期债投标倍数均在1.4倍以下，一级市场以疲势收关。

业内人士稍早透露，进出口行招标的三年期浮息债(三个月Shibor基准)，中标利差为-20基点(bp)，七年期固息债中标利率为4.02%。此前市场对两期债的预测均值分别-22bp和4.01%；二者的投标倍数为1.34倍和1.19倍。

北京一券商交易员称，虽然口行债结果与预期偏差不大，但偏低的投标倍数显示，本周过多的新债发行已令市场承压。“可能是(本周新债)发的太多了。”

自本周二起，国开行招标发行了五期固息债，财政部发行了一期固息国债和一期贴现国债，农发行发行了一期固息债，进出口行发行了固/浮两期金融债。

至于这是否意味着相对火热的新债发行市场就此降温，该交易员认为，目前尚不能得出明确结论。

财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期贴现国债，加权中标收益率为2.7268%，边际中标收益率2.8497%，投标倍数为1.39倍。

对此，上海一银行交易员表示，贴现国债发行结果偏高，但因期限较短，多被机构作为流动性管理工具，对二级市场影响极为有限。

剩余期限约9.2个月国债130002券最新成交 在2.61%；银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，九个月期品种最新收益率报在2.5855%。

今日招标的国债为财政部今年第一期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。4月15日开始计息，4月15日至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。

进出口行今日招标两期债为进出口行今年第六期和第七期金融债，具体条款如下：

第六期 第七期 ---------------------------------------------------- 招标金额 150亿元 200亿元 期限/计息方式 三年浮息 七年固息

(三个月shibor基准) 缴款日/起息日 4月19日 4月24日 发行期 4月12日-4月19日 4月12日-4月24日 上市日 4月25日 4月28日 基本承销额 无 无 -----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)