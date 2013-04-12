《热点透视》日本央行的宽松政策已影响到欧债市场

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦4月11日 - 日本央行印钞机启动，正在压低六千英哩外高风险政府公债的收益率(殖利率)。对日本钞票利好欧元区债市的期待，正一一化解欧债的连串利空消息。欧洲各国政府不应将债市的这种表现视为理所当然。

欧洲央行去年提出的购买政府公债承诺至今未受考验。这有部份是因为该行单靠着做出这样的威胁，就已经帮助舒缓了多个现金短绌国家的压力，另外也是因为西班牙等几个国家担心在不得不求助时会遭到羞辱，特别是欧洲央行有可能顺势要求进一步的改革。

欧债市场目前似乎认为已有一个新的无条件买家进驻。自从本月稍早日本央行承诺将资产负债表扩大一倍以来，欧债收益率已大幅下滑。其假设情境便是日圆贬值将促使日本投资人购买海外资产。即便日本投资人坚持买进高品质、或所谓的“核心”债券，二线国家债券也可望分得一杯羹。这样的期待心理已经造成实质影响，无视于许多欧洲国家出现了新的问题。法国10年期公债收益率本周触及历史低点，尽管总统奥朗德所领导的政府因丑闻而瘫痪。西班牙10年期公债收益率来到2010年以来新低，完全不顾西国政府无力达成财政目标。意大利公债收益率则是摆脱2月大选过后政治僵局的困扰，即便该国政府至今难产。

此时此刻，所有一切都系于这样的期待。投资人在认定资金潮流向后便抢先行动。有关日本方面买盘强劲的传言不绝于耳。但近期数据恐浇人一盆冷水：日本投资人实际上在上周削减海外债券持仓。