《欧洲金融分析》塞浦路斯计画卖黄金换救助，受困国或面临售金压力

**禁令**

尽管如此，央行若打算出售黄金来支应资金需求，恐怕也困难重重。举例而言，欧洲中央银行体系议定书的第七条规定，要确保央行的独立性，且免于受到政府的影响。

换言之，如果一家央行不想出售黄金，理论上是可以拒绝出售的。

意大利政府在2009年建议对央行的资产负债表(显然包括黄金储备在内)课征6%的资本利得税，欧洲央行当时便发出反对意见。

GFMS资深分析师Rhona O'Connell表示，欧洲央行当时给出的看法是，条约内的货币融通禁令“对确保物价稳定的主要货币政策目标至关重要。

她周四在全球黄金论坛上对路透表示，“我们不能排除其他央行打算动用黄金的可能性，但从历史观之则未曾实现。”

“德国央行和众议院在这个议题上有过无数次的争吵，但央行总是胜利的一方。因此我认为这会有很大的政治压力，法律上也站不住脚，而这都会阻碍这类活动。”

**售金限制**

如果央行想要出售黄金，那么央行到底能够卖出多少黄金也是个问题。根据央行黄金协议，签署国每年黄金限售400吨。该售金协议第一次是在1999年签署，现行的协议是第三期。

近几年卖出的黄金数量远低于该上限规定，而从去年9月起的协议年度迄今仅售出4.2吨。主要央行自2010年以来一直都是黄金的净买家。

自从法国在2009年上半年抛售17.4吨金以来，欧元区的央行一直没有大规模的卖出动作。但如果受困的欧元区成员国的央行开始卖出黄金，情况可能迅速改观。

当然，黄金的杠杆操作不尽然就等于卖出黄金。

央行也可以和其他央行或机构，透过同步卖出现货/买进远期交易的方式来把黄金换成现金。

世界黄金协会(WGC)表示，除了卖出外，其他方式可以让持金者得到更好的报酬。

“重要的是，塞浦路斯要试试各种可行的选项，直接卖出不是唯一的作法，”WGC一发言人士表示。“我们认为若国家想要从所持的黄金中获益，最有效办法是以黄金作为主权债发行的担保品。”

“黄金担保的债券可以让塞浦路斯筹得黄金总储备价值四或五倍的金额。”