台湾已公布经济指标--2013/4/15

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 2月 -11.45% +19.05% r 4/23 -- 季调失业率 2月 4.16% 4.20% 4/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 1.39% +2.96% r 5/6 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,018.9 4,040.8 5/6 -- 商品出口(y/y) 3月 +3.3% -15.8% 5/7 -- 商品进口(y/y) 3月 +0.2% -8.5% 5/7 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +3.53% +2.99% 4/25 -- 外销订单(y/y) 2月 -14.5% +18.0% 4/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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