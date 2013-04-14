台湾经济指标预测--4月15日至5月20日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/22 1600 外销订单 3月 -- -14.5%(年变动率) 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 4.16% 4/23 1600 工业生产 3月 -- -11.45% 4/25 1610 M2年增率 3月 -- +3.53% * 5月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/6 1610 外汇存底 4月底 -- 4,018.9亿美元 5/6 0830 消费者物价指数(CP 4月 -- +1.39% I) 5/7 1600 出口 4月 -- +3.3% * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总 第一季 -- +3.72%(统计值) 值(GDP) -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。