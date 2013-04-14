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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 07:59 BJT

台湾货币市场：4月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月15日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,070.15亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期3兆(万亿)8,301亿台币 :

04/16 661.00亿台币

04/17 669.20亿台币

04/18 5,047.00亿台币

04/19 3,653.15亿台币

04/22 7,173.00亿台币

04/23 1,507.00亿台币

04/24 7,034.65亿台币

04/25 3,883.85亿台币

04/26 1,521.00亿台币

04/29 3,192.05亿台币

04/30 1,151.00亿台币

05/01 2,673.10亿台币

05/02 28.00亿台币

05/03 107.00亿台币

--公债还本付息40.83125亿台币

04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。

04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。

--国库券到期600亿台币

04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。

04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。

--月底军公教薪饷拨款

紧缩因素:

--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。

--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。

--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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