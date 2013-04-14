台湾货币市场：4月15日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透台北4月15日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,070.15亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)8,301亿台币 :
04/16 661.00亿台币
04/17 669.20亿台币
04/18 5,047.00亿台币
04/19 3,653.15亿台币
04/22 7,173.00亿台币
04/23 1,507.00亿台币
04/24 7,034.65亿台币
04/25 3,883.85亿台币
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期公债付息19.68125亿台币。
04/23 88乙1期公债付息21.15亿台币。
--国库券到期600亿台币
04/24 财101-4期国库券到期，金额300亿台币，天期为273天期。
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/24: 财政部发行102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，23日标售。
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币，23日标售。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。