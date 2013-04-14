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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--4月15日****

路透4月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
 4月15日(一)
 GMT时   经济指标/活动                          公布时段   预估值     前值
 间                                                                
 0130    澳洲房屋融资                                2月    +1.6%    -1.5%
            投资性房屋融资                                     --    +4.4%
 0300    韩国出口(较上年同期)                  3月修正值       --    +0.4%
            进口(较上年同期)                                   --    -2.0%
            贸易收支(亿美元)                                   --   顺差34
 0430    日本工业产出                          2月修正值       --    -0.1%
             产能利用指数(较上月)                    2月       --    +1.7%
 0900    欧元区贸易收支(亿欧元)                  2月       顺差30    逆差3
                                                                         9
 1300    美国整体资本净流入(亿美元)                  2月       --  净流入1
                                                                      ,109
         外资买入美国公债(亿美元)                              --      323
 1400    美国NAHB房屋市场指数                        4月       45       44
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
 4月12日(五)
 GMT时   经济指标/活动                          公布时段     现值   预估值
 间                                                                
 0300    新西兰公债外资持有比率                  3月        65.8%       --
 0600    德国批发物价指数(较前月)                3月        -0.2%       --
                   (较上年同期)                             +0.3%       --
                                                                   
 0800    意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)     3月终值      +0.2%    +0.3%
                          (较上年同期)                      +1.6%    +1.7%
 0800    意大利HICP(较前月)                    3月终值      +2.3%    +2.3%
              (较上年同期)                                  +1.8%    +1.8%
                                                                   
 0900    欧元区工业生产(较前月)                  2月        +0.4%    +0.1%
                                                                   
                 (较上年同期)                               -3.1%    -2.5%
 1230    美国生产者物价指数(PPI)(较前月)         3月        -0.6%    -0.2%
                          (较上年同期)                      +1.1%    +1.4%
         扣除食品与能源的核心PPI(较前月)                    +0.2%    +0.2%
                          (较上年同期)                      +1.7%    +1.7%
 1230    美国零售销售(较前月)                    3月        -0.4%     持平
            扣除汽车的零售销售(较前月)                      -0.4%     持平
 1355    美国路透/密西根大学消费者信心指数     4月初值       72.3     78.5
                             现况指数                        84.8     89.5
                             预期指数                        64.2     70.0
 1400    美国企业库存(较前月)                     2月       +0.1%    +0.4%
 1430    美国ECRI一周领先指标                 4月5日当周    130.1       --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 洪曦; 审校 侯向明/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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