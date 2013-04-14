主要国家经济指标预测--4月15日****

路透4月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月15日(一) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 0130 澳洲房屋融资 2月 +1.6% -1.5% 投资性房屋融资 -- +4.4% 0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 -- +0.4% 进口(较上年同期) -- -2.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 0430 日本工业产出 2月修正值 -- -0.1% 产能利用指数(较上月) 2月 -- +1.7% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差30 逆差3 9 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 2月 -- 净流入1 ,109 外资买入美国公债(亿美元) -- 323 1400 美国NAHB房屋市场指数 4月 45 44 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月12日(五) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0300 新西兰公债外资持有比率 3月 65.8% -- 0600 德国批发物价指数(较前月) 3月 -0.2% -- (较上年同期) +0.3% -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0800 意大利HICP(较前月) 3月终值 +2.3% +2.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.4% +0.1% (较上年同期) -3.1% -2.5% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.6% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.4% 扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 -0.4% 持平 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 72.3 78.5 现况指数 84.8 89.5 预期指数 64.2 70.0 1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.1% +0.4% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月5日当周 130.1 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 侯向明/王兴亚)