表格：德国3月趸售(批发)物价较前月跌0.2%,较上年同期涨0.3%

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透柏林4月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国3月趸售(批发)物价较前月跌0.2%，较上年同期涨0.3%。2月分别为增0.1%和1.4%。
具体数据如下:
德国趸售物价 2013年3月 2013年2月 2012年3月
较上月(%) -0.2 +0.1 +0.9
较上年(%) +0.3 +1.4 +2.2
WPI(基期为2005年) 123.5 123.7 123.1 (完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。