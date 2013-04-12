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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 14:16 BJT

表格：德国3月趸售(批发)物价较前月跌0.2%,较上年同期涨0.3%

路透柏林4月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国3月趸售(批发)物价较前月跌0.2%，较上年同期涨0.3%。2月分别为增0.1%和1.4%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2013年3月 2013年2月 2012年3月

较上月(%) -0.2 +0.1 +0.9

较上年(%) +0.3 +1.4 +2.2

WPI(基期为2005年) 123.5 123.7 123.1 (完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)

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