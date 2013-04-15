《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(4月8日-12日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国国家主席习近平表示，当前和今后一个时期，中国经济将继续保持健康发展势头，国内需求特别是消费需求将持续扩大，对外投资也将大幅增加。 --中国财政部原部长项怀诚称，鉴于中国政府债务率本身不是特别高、基本上都是内债、尚未出现效率特别差的案例，因此中国政府债务问题未到十分严重危急的地步。

--中国国务院常务会议称，中国决定进一步扩大营业税改征增值税试点，并逐步在全国推行。自今年8月起，中国将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点在全国范围内推开，并将扩大行业试点，择机将铁路运输和邮电通信等行业纳入“营改增”试点。

--随着春节因素消退，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。

--随着春节因素消散食品价格大幅走低，中国3月通胀水平如预期回落，未来对通胀不需要有过多恐慌；但PPI连续13个月负增长，则表明经济仍在弱复苏阶段。预计央行货币政策仍会维持现状，资金面将保持中性偏宽松状态。

--中国3月M2增速及新增信贷均超预期，基础设施建设等融资需求渐浮现，印证国内经济稳步复苏。为扶持经济增长，央行货币政策短期仍将以稳定为主，相对宽松的货币环境亦有望维持。 --在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。

--今年中国的铁路建设依然保持加快推进的态势。中国证券报报导称，今年1-3月份全国铁路完成基本建设投资545.1亿元人民币，同比增加119.2亿元、增长28.0%。

--中国国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松指出，在未来中国推进新型城镇化过程中，不同城市的战略地位将会发生明显的变化，“二横三纵”交叉点附近的城市群将是人口城镇化的主要载体。

--近期中国部分省份出现多例人感染H7N9禽流感病例，在上海活禽市场的鸡、鸽子中也检出H7N9禽流感病毒。中国农业部周日晚间发布新闻稿称，将全面开展家禽疫情排查和病毒监测，及时发现和消除隐患；坚持信息公开透明，及时对外发布监测阳性结果。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--消息人士向路透表示，近日中国国家外管局在北京召开RQFII会议称，近期收到的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度申请众多，外管局建议机构应结合管理能力量力而为。此外，中国人民银行还将于近日出台新的RQFII账户管理法规。 --中国人民银行公布，初步统计，2013年一季度社会融资规模为6.16万亿元人民币，比上年同期多2.27万亿元。其中，当季人民币贷款增加2.76万亿元，同比多增2,949亿元。

--在持续的人民币升值预期和其他国家一波又一波的量化宽松政策下，中国2月外汇占款数据超预期至近3,000亿元人民币。显示国际热钱流入压力加大，至少今年上半年外汇占款都将维持千亿高位水平。

--中国证券投资基金业协会近日发布市场数据显示，截至3月底，境内基金公司管理资产合计36,227.48亿元人民币，较2月底减少887.75亿元，主要受公募基金资产规模缩水拖累。

--据中国证券报报导，全国人力资源和社会保障部副部长胡晓义昨日表示，去年企业年金加权平均收益率达5.68%。截至去年底，建立企业年金的企业达5.47万家，积累基金4,821亿元，基金规模年均增长超过30%。

--根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。

--中国国家外汇管理局称，中国商业银行可按照经营需要自行决定办理新台币兑换业务，但应提前向所在地外汇局备案，且新台币兑换业务的买卖价由商业银行自行确定。

--中国外汇管理局最新公布数据显示，截至今年3月底，已有197家QFII(合格境外机构投资者)合计获批417.45亿美元的投资额度。引人注目的是，南方基金、招商证券 等国内多家金融机构旗下香港子公司首次成功获得QFII额度。 --中国中型券商--兴业证券股份有限公司 高层表示，借助证监会放松管制的春风，今年起公司将逐步提高资产负债规模，提高杠杆率。同时，公司亦在考虑通过发行H股及海外兼并收购，进行国际化业务方面的拓展。

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--中国汽车工业协会(CAAM)表示，3月中国汽车销量较上年同期增长10.7%。

--中国工业和信息化部公布今年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。计划淘汰落后产能的行业与2012年相同，其中炼钢产能淘汰目标为781万吨，与去年目标基本持平。

--工信部网站援引中国钢铁工业协会称，3月中国钢材社会库存大幅上升并创下历史新高，钢材社会库存不断增加，后期去库存压力很大。

--中国发改委和财政部等制定的的2013年度中国棉花临时收储预案显示，该年度将继续敞开收储，临时收储价格较上年度维持不变，收储质量按新棉花标准执行，此举符合市场此前普遍预期。

--中国社会科学院发布报告称，2013年中国多数农产品仍会继续增产，粮食总产量或达到6亿吨；但农产品和食品价格仍面临上涨压力，预计今年农产品生产价格将同比上涨约8%。

--中国粗钢日产持续高位。中国钢铁工业协会最新数据显示，预估3月下旬(21-31日)全国粗钢日产量达207.2万吨，旬环比增长0.4%。 --中国国家能源局统计显示，去年全国风电发电量和风电并网装机容量同比分别增长41%及31%，但风电平均利用小时有所下降，受部分地区限电问题影响。

--中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 公告称,今年一季度，国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量379.95亿千瓦时，同比增加10.1%。

--受到成品油库存压力的影响，中国主要炼油商--中国石化计划削减二季度原油计划加工量150万吨。

--中国大型钢铁企业--宝钢股份 宣布5月钢材售价调整通知。与上月相比，宝钢包括热轧和冷轧等主要钢材的价格均保持不变。 --中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 公告称，3月实现销售金额152亿元人民币，较去年同期增长32%。