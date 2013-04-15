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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 10:05 BJT

中国数据：3月发电量同比增2.1%，钢材产量增9.2%--国家统计局

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周一公布，中国3月发电量4,194亿千瓦时，同比增长2.1%。

统计局并称，3月钢材产量为8,961万吨，同比增加9.2%。

中国3月原油加工量则为4,083万吨，同比增长5.5%。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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