美国债市：4月10日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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路透纽约4月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至4月10日当周，外国央行持有的美国可交易证券总量减少14亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债减少18亿美元，至3.0兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加7.73亿美元，至3,010亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券减少3.76亿美元，至380亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
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(here)。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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