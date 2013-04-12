欧元债市：德债期货小升，关注欧盟财长会议

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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市场焦点还将放在斯洛文尼亚日渐加重的问题，以及德国对欧元区银行业改革越来越不认同的局面。
“欧元集团料将主导大局。市场上有关于塞浦路斯融资缺口的传闻。我想二线国家方面没有甚么好消息...在我们观望欧元集团言论的时候，市场可能呈现盘整，”一位交易员说。
德债期货 上涨7个跳动点，报145.32，周四结算价报145.25。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/许娜)
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