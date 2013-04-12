中国债市：利率互换短端稳中小降，关注焦点逐渐转向资金面变化

路透北京4月12日 - 中国人民币利率互换 周五短端稳中小降，因流动性宽松资金价格跌势不改。市场人士表示，近期出炉的多项数据基本印证了国内经济弱势复苏的态势，随着本月宏观数据发布过半，市场关注焦点逐渐转向资金面变化。

“今天（IRS）一年比昨天大概下滑了0.5-1个bp,像一、三、六个月这些较短期限有些成交，长期的基本上没什么成交。”上海一银行交易员称。

他并提到，近期IRS五年期一直围绕3.60%区间波动，除了因为其是个比较重要的技术位置外，当前市场对于下半年经济前景的预期存在分歧，使得两方力量围绕该位置角力。该交易员预期，中长期看IRS或陡峭化变化，主要是受宽资金和通胀水平温和上升综合影响。

中国银行间资金市场周五回购利率 跌势未改。市场人士表示，当前市场流动性比较充足，资金供过于求；下周既有大额准备金退缴投放，但也会面临财政税款上缴等带来的冲击，综合判断影响或不会太大，但会在一定程度上抬高资金利率水平。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周五 3.1760/3.2820 3.2125/3.3100 3.3875/3.4800 3.5500/3.6500 3.5500/3.8800 周四 3.1900/3.2875 3.2330/3.3120 3.4030/3.4860 3.5590/3.6460 3.5925/3.8375 ------------------------------------------------------------------------------------

-0.0140/-0.0055 -0.0205/-0.0020 -0.0155/-0.0060 -0.0090/0.0040 -0.0425/0.0425

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。