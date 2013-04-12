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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元遭遇获利了结,交投区间趋窄

路透4月12日 - 0619GMT

* 据传周五出现获利了结，有可能跌至1.3050

* 亚洲交易时段持稳，欧元受到交叉卖盘的打压

* 欧洲时段在1.3115-20区间出现卖盘，卖单挂在1.3125-30

* 自纽约尾盘至亚洲时段，基金在1.31附近买入

* 在进入阻力区域1.3145-65之前，感觉市场缺乏确定感

* 55日移动均线位于1.3141，100日移动均线切入位在1.3150。(完)

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