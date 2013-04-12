中国股市：沪综指收跌成交额创四个月新低，经济数据公布前仍多观望

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周五继续小幅收低，本周并录得连续第三周下跌。尽管近日公布的金融数据令市场流动性预期向好，但在下周公布一季度GDP及投资、消费等主要经济数据前，投资人仍倾向观望等待基本面进一步明朗。
沪综指 收报2,206.780点，跌12.774点或0.58%；本周累计跌0.83%。上海A股今日成交额为560亿元人民币，创四个月以来新低，此前低点为去年12月13日的521亿元；上日成交金额则为620亿元。
“这周出来的经济数据喜忧参半，在2,200点估计还要博弈一段时间，但经济基本面还是比较疲软，看下周的经济数据吧。”国都证券策略研究员肖世俊认为。
中国一季度GDP(国内生产总值)等数据将于4月15日(下周一)公布。路透调查显示，受出口和投资增长的带动，中国一季度经济增速料将加快至8%，中国经济将连续第二个季度出现回升。
沪深300指数 收跌0.64%，报2,462.112点。沪深300指数4月合约 收盘报2,461.8点，跌0.35%，成交量为578,596手。(完)
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支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。