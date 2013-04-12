中国股市：沪综指收跌成交额创四个月新低，经济数据公布前仍多观望

路透上海4月12日 - 中国股市沪综指周五继续小幅收低，本周并录得连续第三周下跌。尽管近日公布的金融数据令市场流动性预期向好，但在下周公布一季度GDP及投资、消费等主要经济数据前，投资人仍倾向观望等待基本面进一步明朗。

沪综指 收报2,206.780点，跌12.774点或0.58%；本周累计跌0.83%。上海A股今日成交额为560亿元人民币，创四个月以来新低，此前低点为去年12月13日的521亿元；上日成交金额则为620亿元。

“这周出来的经济数据喜忧参半，在2,200点估计还要博弈一段时间，但经济基本面还是比较疲软，看下周的经济数据吧。”国都证券策略研究员肖世俊认为。

中国一季度GDP(国内生产总值)等数据将于4月15日(下周一)公布。路透调查显示，受出口和投资增长的带动，中国一季度经济增速料将加快至8%，中国经济将连续第二个季度出现回升。

沪深300指数 收跌0.64%，报2,462.112点。沪深300指数4月合约 收盘报2,461.8点，跌0.35%，成交量为578,596手。(完)