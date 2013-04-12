《Russell专栏》橡胶期货价格后市偏空，尽管泰国延长出口限令

第一季橡胶进口也较上年同期增加31.7%，因中国买家趁去年底价格较低时买进。

由于价格在2月时触顶，而当时将要敲定4月的订单，所以下月公布数据时，如果中国进口量回落也不会让人意外。

泰国与马来西亚、印尼本周在普吉岛开会，讨论是否继续减少出口，会议预定在周五结束。

泰国已经决定继续限制出口两个月，但尚不清楚马来西亚和印尼是否也同意延长限令。

除了主要买家库存充裕，东南亚干季接近尾声，在本周末开始的泼水节之后，泰国供应有可能上升。

这使得前景更加偏空，制造商想藉由限制出口扭转市场的努力，恐怕会因而打折扣。

不过，泰国可堪安慰的是，对其而言橡胶价格涨幅已经足够，就算政府暂时中止干预也无大碍。该项干预计画的期限在上月底结束。