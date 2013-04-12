《Russell专栏》橡胶期货价格后市偏空，尽管泰国延长出口限令

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
第一季橡胶进口也较上年同期增加31.7%，因中国买家趁去年底价格较低时买进。
由于价格在2月时触顶，而当时将要敲定4月的订单，所以下月公布数据时，如果中国进口量回落也不会让人意外。
泰国与马来西亚、印尼本周在普吉岛开会，讨论是否继续减少出口，会议预定在周五结束。
泰国已经决定继续限制出口两个月，但尚不清楚马来西亚和印尼是否也同意延长限令。
除了主要买家库存充裕，东南亚干季接近尾声，在本周末开始的泼水节之后，泰国供应有可能上升。
这使得前景更加偏空，制造商想藉由限制出口扭转市场的努力，恐怕会因而打折扣。
不过，泰国可堪安慰的是，对其而言橡胶价格涨幅已经足够，就算政府暂时中止干预也无大碍。该项干预计画的期限在上月底结束。
泰国政府仍持有约19.8万吨的烟胶板，这本身对供应就是潜在的利空，但是只要市场价格仍偏向下跌，泰国政府料将不会将其释出到市场。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。