《技术分析》中国股市沪综指短线反弹极其疲弱，中期发出向淡讯号

作者 曾祥进

路透北京4月12日 - 中国股市沪综指 本周（4月8日-12日）初段下探至2,200点下方后一度寻求技术性反弹，但极其疲弱，股指在升至2,240点附近即无力上行， 2,220-2,230重要区间和年线（2,214）终遭多方弃守，市场疲态尽显，技术指标并显示，大盘中期走势持续发出向淡讯号。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图):(link.reuters.com/vut37t)

沪综指一度受年线的技术支撑和2,220-2,230区间吸引，努力反弹回升，但仍积重难返。而随着5日和10日移动平均线的逐步下移，市场持仓成本短期内将汇集在年线附近（2,214），从市场的量能和谨慎气氛来看，短期内若出现有效下破年线，则可能带来市场动量的集中释放，投资者应对此保持高度警惕。

短线技术指标略有改善， 日KDJ（随机指标）从超卖区域回升，RSI（相对强弱指数）一度掉头上行但随后再度回落，MACD（指数平滑异同移动平均线）继续低位震荡则无法给出明确的信号，但上述技术指标的轻微改善似乎并非为了配合股指反弹走强，反倒是仅为缓和其超卖程度，以便为未来股指继续回落留出空间。

另外值得关注的是，大盘自2月高点回落以来，经由每次回落低点连接成的下跌趋势下沿线，目前亦处于年线交汇处，一旦失守可能引发更大的技术止损卖压，并恶化大盘的技术面前景。

沪股成交量则继续整体呈现缩减趋势，最近5个交易日中仅周一成交在5日均量的上方，市场的交易情绪处于不断降温过程中，这是一个更为糟糕的迹象。

较长期走势(周线图):(link.reuters.com/wut37t)

本周沪指收出一个低开略高走，同时带有较长上影线的假阳线，上周提到的周线布林通道中轨（2,243点）现已反向压制大盘，这预示从中期角度看，多空纠缠多日的2,220-2,230区间，正逐渐从一个短线支撑区转化为中线压力区。5周均线下周继续下行将与20周线形成死叉，亦加剧空方卖压。