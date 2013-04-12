《中国经济分析》人民币投机客扭曲贸易数据，令资本账改革更为复杂

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
“中国大陆和香港间的贸易仅是更大问题表现出的冰山一角。”
海关总署新闻发言人郑跃声表示，官员正在调查“与香港间贸易增长的异常情况”，如果有必要将采取监管措施。
**控制投机**
上述措施可能会是什么，尚不得而知。
从历史来看，监管机构很难防止放开资本账户成为汇率投机的一个渠道。不稳定的投机资金将置中国宏观经济稳定于风险之中，并且不利于人民币在贸易中的使用，而后者是一个重要的政治目标。
中国社会科学院学部委员余永定在一封给路透的电子邮件中表示，如果人民币不是因为与投机和套利相关的原因而被接受为国际结算货币，那么人民币国际化是个好事。否则国际化就是个错误，而且不具有可持续性。只要预期一变，就会开始倒退。
在香港，离岸人民币 汇价仍较内地现货市场有溢价，暗示离岸投资者预期人民币将继续升值。但鉴于中国经济复苏力度仍然偏弱，并且仍非常依赖真实出口需求的持续复苏，内地银行间市场的交易员对上述预期能否持续表示怀疑。
几位要求匿名的上海货币市场交易员对路透表示，他们已看到投机性资金流入放缓的迹象。
野村的Subbaraman说：“资金进来的越多，流出的也可能会越多。”
“如果中国经济放缓的速度快于预期，可能会引发资本外逃。”(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。