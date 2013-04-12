《中国经济分析》人民币投机客扭曲贸易数据，令资本账改革更为复杂

“中国大陆和香港间的贸易仅是更大问题表现出的冰山一角。”

海关总署新闻发言人郑跃声表示，官员正在调查“与香港间贸易增长的异常情况”，如果有必要将采取监管措施。

**控制投机**

上述措施可能会是什么，尚不得而知。

从历史来看，监管机构很难防止放开资本账户成为汇率投机的一个渠道。不稳定的投机资金将置中国宏观经济稳定于风险之中，并且不利于人民币在贸易中的使用，而后者是一个重要的政治目标。

中国社会科学院学部委员余永定在一封给路透的电子邮件中表示，如果人民币不是因为与投机和套利相关的原因而被接受为国际结算货币，那么人民币国际化是个好事。否则国际化就是个错误，而且不具有可持续性。只要预期一变，就会开始倒退。

在香港，离岸人民币 汇价仍较内地现货市场有溢价，暗示离岸投资者预期人民币将继续升值。但鉴于中国经济复苏力度仍然偏弱，并且仍非常依赖真实出口需求的持续复苏，内地银行间市场的交易员对上述预期能否持续表示怀疑。

几位要求匿名的上海货币市场交易员对路透表示，他们已看到投机性资金流入放缓的迹象。

野村的Subbaraman说：“资金进来的越多，流出的也可能会越多。”