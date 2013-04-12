《离岸人民币综述》人民币汇债首季表现亮眼，第二季重点观察流动性变化

记者 李珊珊

路透香港4月12日 - 香港离岸人民币市场第一季呈现债、汇价格齐升，在主要亚币中表现亮眼，而点心债首季发行量也创下新高。在中国基本面企稳的前提下，预料人民币资产仍受投资人青睐，然而随着RQFII(人民币合格境外机构投资者)新项目启动以及监管机构注意热钱动向，离岸流动性变化将是第二季的观察重点。

大量的再融资需求，提振首季点心债及存款证发行量达到新高，人民币升值带进充沛的短期资金，让市场得以消化将近1,400亿元的发行量。根据汇丰资料，与短期利率连动密切的一年期存款证(CDs)发行利率平均在2.7-2.9%，较去年下半年低约30基点(BP)。二级市场上，第一季点心债整体回报率为2.18%，较美元债高出215基点，其中52%来自资本利得，9%来自汇率因素。

不过，随着被称为是RQFII 3.0的2,000亿元额度逐渐批出，汇丰固定研究分析师赵鸣然指出，第二季离岸流动性将较为收紧，进而让点心债收益率曲线有所承压。

“以2012年批复比率估计，今年约有1,600亿元人民币将由境外流向境内市场。若以离岸资金池年成长10%估算，相当于资金池约两成。”赵鸣然在报告中说，“考虑监管机构审批的流程，预计4月底至5月会见到流动性有所变化。”

消息人士透露，本周在一场于北京举行的相关会议中，监管机构称去年底前证监会主席郭树清在香港宣布的2,000亿元额度将在近日启动，目前已收到近30家、约40支产品申请，总计申请额度达1,000亿元。批复原则是每月3-4支产品，速度不会太快。

对于这些RQFII产品，监管机构要求私募产品要在额度核准后六个月内汇入资金，公募则没有时间限制。

然而，星展银行经济学家周洪礼则认为，中国可能会在资本项下引导更多的人民币分流至境外，包括允许香港的银行进入银行间市场获得流动性，此将减轻RQFII回流的影响。

市场并将关注发改委今年对于境内银行赴境外发债的额度。浦发银行 董事会已通过将在香港发行不超过10亿元的人民币债券。 。

去年发改委共批准了中国银行 、工商银行 、国家开发银行、汇丰银行(中国)等10家银行在港发行点心债，总额度为250亿元，已全数用罄。

汇丰的赵鸣然指出，与境内相较，商业银行发行点心债的成本低约100-120基点，政策性银行低约60-80基点。显示点心债市场仍有其优势。

本周出台的数据支撑中国经济平稳复苏，令在岸人民币 汇价一度冲上涨停，并频创历史新高；离岸人民币也高见6.1827，逐步探向今年1月创下的历史高点6.1750。

市场人士揣测，除了基本面支持外，美国官员即将访华以及澳元与人民币直接兑换等人民币国际化推进，令中国央行乐于将中间价格维持在偏强水平。

汇市人士指出，人民币相当对高收益率以及汇率看升，令其成为利差交易(carry trade)的标的之一，其中又以日圆与离岸人民币(YEN/CNH)最为活络，衍生的人民币买盘成为推动汇价走升的助力。

本地时间16:14时，离岸人民币 即期报6.1870，今年迄今升0.60%，同期日圆 则贬值达14.43%。

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香港已发行人民币债券列表.....................请点选

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览...........请点选

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览...........请点选 以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 17,992.0 53 2. 渣打银行 10,947.5 30 3. 法国巴黎银行 7,800.8 27 4. 巴克莱 2,286.5 7 5. 工商银行 2,151.7 6

**本周市场动态**

--中国人民银行最新数据显示，2013年3月跨境贸易人民币结算为6,061亿元人民币，较前一个月大幅增加128.29%；其中货物贸易结算环比增加119.13%至4,100亿元。

--中国外汇交易中心于4月10日起银行间外汇市场将开展人民币对澳大利亚元直接交易。此举将有利于促进中国与澳大利亚之间的双边贸易和投资，便利人民币和澳大利亚元在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

--中国国家外管局在北京召开相关会议称，近期收到的RQFII额度申请已达1,000亿元，建议机构应结合管理能力量力而为。此外，中国人民银行还将于近日出台新的RQFII账户管理法规。

--根据台湾央行公布的函令规定，台湾央行周一(8日)起放宽银行业办理人民币跨境贸易结算文件的相关规定，但将运输和保险的服务贸易结算，暂时排除在平仓交易之外。

--渣打银行2月人民币环球指数按月升4%至新高841，按年升幅亦达64.5%，为8月以来最大升幅；主要是受惠于香港离岸人民币存款增加带动。

--至今年3月底止，台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款达185.04亿元，国际金融业务分行(OBU)人民币存款297.95亿元。