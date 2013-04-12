中国期货：证监会批准期市连续交易试点，夜盘交易年内可正式启动

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透北京4月12日 - 中国国内期货夜市交易渐行渐近。中国证监会周五称，同意启动期货市场连续交易试点，预计年内可正式开始交易。
证监会发布的新闻稿称，目前上海期货交易所已基本完成了连续交易的相关规则制定，并公开征求了市场意见。在根据征求意见情况修改完善后，上期所将正式对外发布。
“初步预计，连续交易的相关准备工作年中基本就绪，年内可正式开始交易，”新闻稿表示。
上期所3月就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。 (完) (发稿 尹嫄婷；撰写 丁琦；审校 林高丽)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。