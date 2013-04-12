中国票据市场：转贴利率本周下跌，但银监会新规显现一定支撑

路透北京4月12日 - 中国票据市场转贴利率本周下跌。市场人士表示，无论是信贷规模，还是资金价格，均利好票据资产；市场供不应求，推动其收益下行。不过，银监会新规一定程度上减少了理财资金等对票据资产的需求，从而提供了支撑。

市场人士并指出，纵是资产负债期限错配，当前票据资产的收益水平亦偏低，很多机构只能通过做大规模的方式“以量保价”。

“票据转贴利率在跌，资金价格低一点，（信贷）规模也宽松；收票的机构很多，很多都在收，”浙江一银行交易员称。

他提供的数据显示，当前六个月期纸质票据转贴年化利率为4.05%-4.10%，而上周末则为4.15%-4.20%。

华东地区一商行交易员除印证了以上市场走势和原因外，还指出，电子票据今年的交易活跃度有所提高，“去年我们基本上没做，今年还是做了点的。”

其进一步指出，当前票据期限需求主要分为两种情况，一种是买入6月底之前到期的短票，以满足半年末考核指标要求；另一种是买入标准六个月期票据，以获得更高收益。他认为，受资金成本支撑，转贴利率下周继续下行的空间或有限，其更倾向于买入短期票据过渡一下。

中国银监会3月末发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。

银行间资金市场周五回购利率 跌势未改。市场人士表示，当前市场流动性比较充足，资金供过于求；下周既有大额准备金退缴投放，但也会面临财政税款上缴等带来的冲击，综合判断影响或不会太大，但会在一定程度上抬高资金利率水平。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2691/4.0991 4.3584/4.1700 4.8525/4.5930

前周五 4.3059/4.1510 4.3958/4.2378 4.9470/4.6450

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变动 -3.38bp/-5.19bp -3.74bp/-6.78bp -9.45bp/-5.20bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1124%，较上周略跌。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。