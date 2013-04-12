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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 16:42 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑日圆下滑0.5%，终止连涨走势

德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke称，“瑞郎/日圆明显有上行空间。”

瑞郎兑日圆在106.52日圆交投。自4月4日日本央行宣布货币刺激措施以来，瑞郎兑日圆已经上涨超过8%。

0758GMT，瑞郎兑美元在0.9315交投。

瑞郎兑欧元小幅走强至1.2174，市场关注欧盟财长的会议。是次会议料谈论塞浦路斯的问题。(完)

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