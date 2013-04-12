欧洲汇市：瑞郎兑日圆下滑0.5%，终止连涨走势

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke称，“瑞郎/日圆明显有上行空间。”
瑞郎兑日圆在106.52日圆交投。自4月4日日本央行宣布货币刺激措施以来，瑞郎兑日圆已经上涨超过8%。
0758GMT，瑞郎兑美元在0.9315交投。
瑞郎兑欧元小幅走强至1.2174，市场关注欧盟财长的会议。是次会议料谈论塞浦路斯的问题。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 张若琪)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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