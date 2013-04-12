中国新债：财政部下周五将招标发行两期国债，包括20年期和九个月期

路透上海4月12日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币固息国债，期限20年；当天还将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期固息债为财政部今年第九期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率。不进行甲类成员追加投标。

该期贴现债为财政部今年第二期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格(美国式)招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

上述两期债均为4月22日开始发行并计息，4月24日发行结束，4月26日起上市交易。(完)

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