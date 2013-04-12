中国新债：财政部下周五将招标发行两期国债，包括20年期和九个月期

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海4月12日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行260亿元人民币固息国债，期限20年；当天还将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期固息债为财政部今年第九期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率。不进行甲类成员追加投标。
该期贴现债为财政部今年第二期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格(美国式)招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
上述两期债均为4月22日开始发行并计息，4月24日发行结束，4月26日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。