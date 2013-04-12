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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 16:40 BJT

香港数据：3月底外汇基金境外资产减至25,119亿港元--金管局

路透香港4月12日 - 香港金融管理局(HKMA)周五公布，截至今年3月底止，外汇基金境外资产为25,119亿港元，较2月底减少278亿港元。

其中，货币基础为12,423亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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