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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 16:43 BJT

台湾央行：共发行897.15亿台币存单，存单余额增184亿

路透台北4月12日 - 台湾央行周五公布，今日共发行897.15亿台币存单，若相较存单到期金额期713.15亿，存单发行余额增184亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 738.15

91天期 0.93 100.00

182天期 1.05 59.00

央行上日共发行932亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,583.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为66亿台币；累计超额准备为2,723亿台币，加计前期1%的超额准备为3,238亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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