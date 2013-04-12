更新版 1-中国货币市场：回购利率跌势未改，下周财税缴款冲击或抬高资金利率水平

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透北京/上海4月12日 - 中国银行间资金市场周五回购利率 跌势未改。市场人士表示，当前市场流动性比较充足，资金供过于求；下周既有大额准备金退缴投放，但也会面临财政税款上缴等带来的冲击，综合判断影响或不会太大，但会在一定程度上抬高资金利率水平。

“今天资金很松，很多钱，资金供给充足，”上海一大型券商交易员称，“下周有一季度企业所得税上缴，央企红利也会陆续上缴，跟存准退款相抵后，可能还是会减少流动性。有冲击，但现在央行操作很灵活，那时顶多是稍紧，持续时间最多也就一周左右吧。”

北京一国有大行交易员亦表示，当前资金面比较宽松，尚难判定存准退款是否能补上财税缴款的缺口；但是，可以确定的是，资金利率一定会有所反应，只不过机构都不太担心，料冲击也不会很大。

上述观点得到路透本周访问众多主要资金拆借方的认同。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日（下周四），缴纳日则为申报后的三日内。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因银行一般在季末冲击存款指标，所以次月上旬多为补缴存准，中旬则退款。而路透根据央行最新公布数据计算得出，3月人民币存款增加4.22万亿元，由此可以肯定，下周一（15日）也会有大量准备金退缴，在财税缴款“抽水”同时，给市场“注水”。

今日银行间市场质押式回购总成交量约7,847.48亿元，较上日的7,808.34亿元微增；其中隔夜品种成交7,338.92亿元，上日为7,121.49亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0208 2.0689 -4.81 7,338.92

七天 2.9473 3.0262 -7.89 369.45

14天 3.0969 3.1944 -9.75 32.43 上交所债券回购

其中:一天 2.1350 3.8750 -167.50 1,651.45

七天 2.6500 2.5800 +7.00 142.57

14天 3.2000 2.7550 +44.50 62.07 回购定盘利率

其中:隔夜 2.0900 2.0886 +0.14 --

七天 2.9500 3.0300 -8.00 --

14天 3.1400 3.1900 -5.00 -- shibor

其中:隔夜 2.0238 2.0669 -4.31 --

七天 2.9700 3.0350 -6.50 --