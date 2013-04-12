路透基点：台湾联茂电子20亿台币五年期贷款已签约

路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾联茂电子的20亿台币五年期贷款案已在周一签约。

牵头行兼簿记行台湾银行(文件准备行)、第一商业银行(额度代理行)、和台湾合作金库(担保品控管行)分别承贷1.25亿台币A部分贷款、2.50亿台币B部分贷款和2亿台币C部分贷款。

参贷行玉山商业银行承贷A部分7,500万台币、B部分1.5亿台币和C部分1.20亿台币。华南商业银行承贷A部分5,000万台币、B部分1亿台币和C部分8,000万台币。

一如先前报导，本次融资分为三个部分。A部分为5亿台币的再融资定期贷款，以土地和厂房为担保；B部分为用于资本支出的10亿台币定期贷款，以机械设备为担保，可以台币或美元提取；C部分为用作营运资本的8亿台币循环信用贷款，没有担保。其中B与C两个部分规模总和不得超过15亿台币。

台币贷款部分的利率为较次级市场商业本票(CP)利率加码65个基点，税前利率不低于1.6%。美元贷款部分的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点。若台湾市场美元拆借利率较Libor利差超过30个基点，则借款人须支付超过部份的利息。

承贷3亿台币和2亿台币的银行将分别获得8个基点和5个基点的前端费。本次融资的承诺费为15个基点。

联茂旗下企业在2012年3月取得5,600万美元五年期循环信用贷款，利率为较Libor加码70个基点。若台湾市场美元拆借利率较Libor利差超过30个基点，则借款人须支付超过30个基点以上部份的利息。