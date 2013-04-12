全球金市：现货金下跌1%至一周新低，因美元上涨

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透伦敦4月12日 - 现货金周五欧洲盘中下跌1%至一周低点，因美元兑一篮子货币上涨，且股市下跌。
金价跌破每盎司1,548美元的重要技术支撑后加速下行。
现货金 一度低见1,544.49美元，0954GMT时下跌0.9%至1,547.16美元；美国6月黄金期货 下跌18.20美元至每盎司1,546.70美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。