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货币新闻 | 2013年 4月 12日 星期五 18:29 BJT

全球金市：现货金下跌1%至一周新低，因美元上涨

路透伦敦4月12日 - 现货金周五欧洲盘中下跌1%至一周低点，因美元兑一篮子货币上涨，且股市下跌。

金价跌破每盎司1,548美元的重要技术支撑后加速下行。

现货金 一度低见1,544.49美元，0954GMT时下跌0.9%至1,547.16美元；美国6月黄金期货 下跌18.20美元至每盎司1,546.70美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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