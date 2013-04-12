路透基点：江苏苏亚迪炭材公司已敲定6.30亿元人民币融资案--RLPC

路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，江苏苏亚迪炭材公司已敲定一笔6.30亿元人民币(1.02亿美元)融资案，该项贷款分为两部分，所得资金将用于该公司一焦油项目。

本项贷款分为4.30亿元人民币的八年期定期贷款，以及1亿元人民币循环信用贷款。

中国银行江苏分行为牵头行兼管理行。交通银行江苏分行为一般参贷行。由这两家银行平均分摊贷款额度。

贷款利率为中国人行利率的100%。定期贷款部分再两年的宽限期过后，每半年偿还一次。

贷款案已在3月21日签约。