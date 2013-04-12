路透基点：江苏苏亚迪炭材公司已敲定6.30亿元人民币融资案--RLPC

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，江苏苏亚迪炭材公司已敲定一笔6.30亿元人民币(1.02亿美元)融资案，该项贷款分为两部分，所得资金将用于该公司一焦油项目。
本项贷款分为4.30亿元人民币的八年期定期贷款，以及1亿元人民币循环信用贷款。
中国银行江苏分行为牵头行兼管理行。交通银行江苏分行为一般参贷行。由这两家银行平均分摊贷款额度。
贷款利率为中国人行利率的100%。定期贷款部分再两年的宽限期过后，每半年偿还一次。
贷款案已在3月21日签约。
根据中国最大特种焦炭生产企业江苏苏润高碳材公司官网，借款方为阿布札比政府拥有的穆巴达拉下属事业单位穆巴达拉工业和江苏苏润高碳材公司的合资企业。(完)
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