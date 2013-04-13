重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月8日-4月12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周升值0.14%，延续第七周升值态势，期间中间价、 盘中交易和收盘均刷新历史记录，并在时隔近四个月之后再次触及人民币涨停上限。盘中继 穿破6.20整数关口后，短时间内已开始测试6.19整数位。人民币兑美元中间价两次大幅高开 、创出历史新高，其走势巩固了市场对人民币的升值预期，全周结汇盘仍占主力位置，人民 币升值势头仍在延续。值得关注的是，购汇盘呈现逐步活跃迹象，料为美元积累一定反弹能 量的释放。 公开市场操作: * 虽然受存款准备金补缴扰动，周初资金面较此前显紧，但并未动摇中国央行通过公开 市场温和回收流动性的决心，但力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元人民币到期资金 回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的 波动情况。业内人士并表示，日本等主要发达经济体实施力度更强的量化宽松政策，资本流 入压力不可小觑，不过中国经济内生增长动力不足复苏基础还不牢固，且通胀压力尚未触及 政府调控底线，所以短期料难见货币政策明显收紧，实现货币环境的稳定仍是主旨。[CN/MM TCN] 债市: * 银行间债市当周走势偏强，3月居民消费价格指数(CPI)涨幅低于预期，显示通胀压力 缓和，而市场对于经济复苏力度仍存分歧，资金面亦延续宽格局，现券买气不减，中长债更 受青睐；市场目前聚焦即将公布的一季度国内生产总值(GDP)数据，以确认经济回暖能否延 续。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周下跌。市场人士表示，无论是信贷规模，还是资金价格， 均利好票据资产；市场供不应求，推动其收益下行。不过，银监会新规一定程度上减少了理 财资金等对票据资产的需求，从而提供了支撑。市场人士并指出，纵是资产负债期限错配， 当前票据资产的收益水平亦偏低，很多机构只能通过做大规模的方式“以量保价”。[CN/CP CN] 股市: * 中国股市沪综指 当周震荡回落。禽流感疫情的蔓延以及部分经济数据依然显 示经济弱复苏格局将延续，投资者观望气氛日渐浓厚，大盘逐级向下，只能在2,200点整数 关口勉强支撑。周五沪综指收报2,206.780点，较上周清明小长假期前跌0.8%. 期市: * 沪铜当周先抑后扬。在上周清明小长假期间，因美国就业数据疲弱，国际期铜价格滑 至近八个月低位，沪铜周一出现补跌。随后因国内通胀数据低于预期，显示宽松货币政策或 会维持，铜价有所反弹，主力8月合约周五收报55,150元，较上周清明小长假前上涨1,160元 。 黄金: * 黄金价格当周续跌，尽管朝鲜半岛局势紧张，曾为金市带来些许支撑，但美国股市表 现强劲，吸引了追逐高收益的投资者，金价依然承压。上海期金主力6月合约周五收报314.4 9元，较上周三(清明假期前)跌1.75元，或0.55%。(完) (整理 边竞/曹巍浩/李航; 审校 林高丽)