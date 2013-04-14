重温稿-台湾货币市场：短率仍在低位，下周留意外资汇出情势

* 资金需求低迷

* 短率仍在低位不变

* 下周留意外资汇出情势

记者 高洁如

路透台北4月12日 - 台湾银行间短率周五续在低位。市场充裕的资金环境仍然持续，使得银行周五面临未来三天的积数，保守拆入，这让短率处于低位的情况变化不大。

展望下周，多数银行认为，台币资金充裕的情势不会改变。但也有银行提醒，近期日圆贬值幅度较巨，这可能引起亚洲货币的竞贬潮--包括台币，近期部分大型外商银行的台币资金已不若先前泛滥，外资汇出的后续效应值得观察。

〞今天早上没电话，平静无波。〞一位民营银行资金调度人士说。她并表示，4月分是资金调度的小月，没有大型的紧缩因素，资金宽裕的情势不致改变。

另一家民营银行资金调度人员表示， 今日是周五，当日积数要累积三天，至少目前资金还是很充裕的情况下，周五上午的成交相当清淡，因为若真有资金的需求，午后再行调入也一定不会有问题。

日本央行推出新一轮宽松之后，日圆贬幅更甚，累计今年以来至上日为止，日圆贬幅达12.82%。而台币兑美元今年以来贬幅2.82%，较韩元贬幅5.16%为轻。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日在0.386%。今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.4%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票也在低位不变**

票券商指出，由于票量还是不大，银行间买票意愿仍高，短票利率大至同上日在0.70%不变。

交易员指出，先前企业发票高峰已过，估计5月初将会是企业短票到期较密集的时间点，届时票量才会较明显放大一些。

30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。

台湾央行今日共发行897.15亿台币存单，若相较存单到期金额期713.15亿，存单发行余额增184亿。

下周存单到期总额为1兆(万亿)2,100.5亿台币，分别为周一2,070.15亿，周二661亿，周三669.2亿，周四5,047亿以及周五3,653.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为102亿台币；累计至周日超额准备为3,029亿台币，加计前期1%的超额准备为3,544亿台币。

**公债附买回利率也在低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率持平。市场资金仍多，甚至外商银行也加入资金供给，整体而言券源仍旧不足，令附买回利率依旧在低位不变。

部分银行交易员表示，外商银行似加强进入附买回市场提供资金，让整体附买回市场的资金水位更加满溢，市场缺券的情况依然存在。

展望下周，证券商表示，市场资金充斥的情况预料依旧持续，将可能进一步压低公债与公司债的附买回利率。

“证券商钱好像很多，到期的约都不续了。”一大型民营银行交易员说。

也有证券商交易员说，货币市场的资金依然很多，不排除外商银行以超低利率丢钱的可能。只不过由于交割时间较无法配合，证券商承做的金额应该不会太多。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.69%，上日高位在0.7%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.79%，上日高位在0.80%。