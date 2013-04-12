路透基点：慧洋海运集团船舶融资案底定

路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，慧洋海运集团及子公司Wisdom Marine Lines SA合计5,920万美元及118.8亿日圆(1.2亿美元)的船舶融资案已经底定。

牵头行兼簿记行为台湾银行及第一商业银行(兼额度代理行)各提供上述金额的34%。

联席簿记行包括永丰银行、华南商业银行、以及合作金库银行分别提供9%的资金，高雄银行为经理行，提供5%资金。

此案预定于4月24日签署。

这笔为期8.5年的融资分为六个部份，是为了支应在2013年7月至2015年1月由日本造船商交付的六艘散装货轮，当中包括一艘巴拿马型(Panamax)散装船、三艘超灵便型(Supramax)散装船、以及两艘Kamsarmax散装船。两艘Kamsarmax已经取得租船合同。

如先前报导，两艘Kamsarmax船在交付前的利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码175个基点，船舶交付并质押后的利率为加码165个基点。其余四艘船舶在交运前的利率为相同指标利率加码185个基点，交付并质押后的利率为175个基点。若台北银行间美元利率与LIBOR差距超过30个基点，借款人将支付超过部份的利息。

核贷1,776万美元及35.64亿日圆以上的牵头行兼簿记行取得40个基点的先付费用；核贷1,184-1,775万美元及23.76-35.63亿日圆者取得30个基点的先付费用；核贷592-887万美元及11.88-17.81亿日圆的联席簿记行取得10个基点的先付费用；经理行核贷296-591万美元及5.94-11.87亿日圆，取得5个基点的先付费用。

这笔贷款将通过六家于巴拿马注册的特殊目的载体借入，由Wisdom Marine Lines SA、慧洋海运及公司董事长、还有六艘船舶提供担保。