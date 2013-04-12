路透基点：四川现代汽车1.48亿美元贷款案将以双边贷款形式进行--RLPC

路透香港4月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，四川现代汽车相当于约1.48亿美元的贷款案，已择定一家当地银行进行双边贷款。

上月已有来自中国、韩国和其他国家的银行提出建议书。四川现代汽车是韩国现代汽车与四川南骏汽车集团有限公司的合资企业，双方持股各半。

消息人士称，四川现代汽车倾向于从一家本地银行取得融资。不过一位公司方面的消息人士称，条件似乎尚未敲定。

CC//消息人士稍早时曾说，四川现代汽车希望为该项目寻求大约1亿美元以及3亿元人民币贷款，期限分为三年期和五年期。

消息人士称，据说价格为美元贷款部分是较Lobor加码，上浮幅度约在接近100基点至250个基点之间，人民币贷款部分据说是不到中国人行基准利率的100%。

银行回覆最后期限为3月26日，贷款案预计在5月底前结束。

该笔贷款将用于支持现代汽车在中国四川省的一个商用汽车生产基地项目。该项目分三期施工，将在2020年之前进行。据当地媒体报导，该生产基地全部竣工后的年产能将为70万辆。

现代汽车于去年11月开始与银行进行接触。当时的消息人士指，公司随后还会另外进行融资，因为四川项目总投资额200亿元人民币的一半需要通过外部融资解决。(完)